'Europese aandelen behoren tot de meest aantrekkelijke aandelen'

Zo blijkt uit de nieuwste Barometer, de maandelijkse cross-asset outlook van vermogensbeheerder Pictet AM.

"De economische vooruitzichten van Europa zien er gunstig uit. Het monetaire beleid blijft vooralsnog verruimend en bedrijfswinsten staan op koers voor een double-digit winst, terwijl de waarderingen nog steeds gunstig zijn."

"Sterker nog: de korting op Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen staat momenteel op niveaus die de afgelopen 20 jaar slechts 2 procent van de tijd behaald werd." Pictet AM verhoogt daarom zijn blootstelling aan Europese aandelen.

Steun aandelenmarkten

Maar niet alleen over Europese aandelen is Pictet optimistisch. "Een sterk economisch momentum in de VS, beloftes over fiscale expansie door Trump en aanhoudende monetaire stimulans in met name Europa en Japan ondersteunen volgens Pictet AM de aandelenmarkten gedurende 2017."

Op korte termijn is er volgens Pictet AM wel onzekerheid. "Trump’s groeiplannen zijn niet altijd even reëel en China's groeivertraging kan voor marktverstoringen zorgen, nu Beijing de broekriemen verder aantrekt om bubbels in de markt te voorkomen."

Renteverhogingen door de Fed (twee in 2017 en verdere versnelling in 2018 en 2019) zullen de financiële markten volgens Pictet eveneens beïnvloeden.

Over Japanse en Britse aandelenmarkten is Pictet AM ook positief. Meer voorzichtig is Pictet AM over Pacific ex-Japan, als gevolg van zowel de mogelijke economische onrust in China en de zwakke economische indicatoren in Australië.

Cyclische aandelen

Qua sectoren zet Pictet AM sterker in op energiebedrijven, die vermoedelijk zullen profiteren van ingezette kostenbesparingen en stijgende olieprijzen. Het Zwitserse beleggingshuis gaat ervan uit dat cyclische aandelen hun defensieve tegenpolen zullen verslaan.