Kijk hier naar als je je beleggingsportefeuille gaat doorlichten

Om je te helpen bij de 'APK van je beleggingsportefeuille' geeft Richard de Jong, directeur bij vermogensbeheerder Van Lieshout & Partners, een aantal tips. Kijk hier in elk geval even naar als je je portefeuille gaat doorlichten.

1. Past je portefeuille nog bij je doelstellingen?

"Heb je als doel om over vijf of tien jaar met pensioen te gaan of wil je over een aantal jaar een huis kopen, dan heb je een bepaalde doelstelling. Hoeveel geld heb je daar nog voor nodig? Hoeveel tijd heb je nog?"

Dus eigenlijk: welk rendement streef je na en welk risico ben je nog bereid te lopen om daar te komen? Als je dat weet kun je bepalen of je beleggingen nog in lijn zijn met je plan. Naarmate de datum dat je je geld nodig hebt in zicht komt, kan het slim zijn je risico wat af te bouwen. Heb je nog veel tijd, dan kun je eventueel wat meer risico nemen.

Misschien verdient een andere belegging simpelweg meer nadruk: meer aandelen bijvoorbeeld, of juist de focus op minder risicovolle beleggingen zoals obligaties en cash.

2. Is je portefeuille nog in balans?

Wil je niets aan je verdeling veranderen? Nog altijd tevreden met de verhouding aandelen en obligaties, bijvoorbeeld, zoals je ooit hebt bedacht? Kijk dan even of die verhouding niet scheef is gaan lopen in de loop der tijd. Misschien moet je herbalanceren. Daarover lees je hier meer.

3. Neem afscheid van je verliezers

"Past het binnen je plan, dan moet je je verlies accepteren, hoeveel pijn het ook doet. Houd vast aan je strategie en laat je posities niet staan in de hoop dat het wel weer goed komt."

Hetzelfde geldt voor je winnaars, stelt De Jong. Neem ook af en toe winst op een aandeel of beleggingsfonds. "Van winst nemen is nog nooit iemand armer geworden."

4. Vergelijk de kosten

"Kosten eten aan je rendement. Als je die kosten wilt verlagen, kijk dan eens naar goedkopere fondsen of ETF's."

