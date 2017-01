Duurzaam beleggen is wat anders dan groen beleggen

IEXGeld legt het verschil uit.

Met duurzaam beleggen investeer je in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, met respect voor mens, milieu en maatschappij. Er wordt dus nooit geïnvesteerd in bijvoorbeeld wapenproducenten of bedrijven die mensenrechten schenden of het milieu schade toebrengen.

Groen beleggen is een vorm van duurzaam beleggen, en heeft betrekking op de fiscale voordelen die je kunt genieten als je op deze manier investeert.

Er is vaak een zogenoemd groenfonds, meestal opgericht door een bank. Met het geld uit een dergelijk fonds kan de bank een lagere rente bieden aan groenprojecten. Er kan door deze projecten dus goedkoper worden geleend bij de bank. Eigenlijk stel je dus via het groenfonds indirect geld beschikbaar aan groenprojecten.

Fiscale voordelen

Kies je voor een groenfonds, dan kun je genieten van enkele belastingvoordelen. Zo hoef je zelf alleen belasting te betalen als de waarde van je groene beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. In 2017 mag je tot een bedrag van 57.385 euro groen sparen. In 2016 was dit nog 57.213 euro. Hierover betaal je geen vermogensrendementheffing en krijg je bovendien een korting op je inkomstenbelasting.

Dit belastingvoordeel is overigens zeer wenselijk, want het rendement van groenfondsen is relatief laag in vergelijking met andere beleggingen, omdat de rente lager is dan de reguliere spaarrente.

Maar het risico is ook anders dan bij gewoon beleggen. "Bij het groenfonds is de prijsontwikkeling veel gematigder en hangt samen met de renteopbrengsten, [waarbij] tevens op de achtergrond het faillissementsrisico van de bedrijven speelt waaraan het geld uitgeleend is", wordt op Clubgreen opgemerkt. "Door een goede spreiding probeert de Groenbank dit te beperken."

Een normaal beleggingsfonds is meer afhankelijk van het beurssentiment en van de prestaties van individuele bedrijven.

Vijftig tinten groen

Overigens kun je nog steeds duurzaam beleggen, zonder dat je in een groenfonds stapt. Zo zijn er beleggingsfondsen die aandelen in duurzame bedrijven kopen. Die bedrijven krijgen dat geld dus niet, maar het fonds neemt de aandelen van een andere belegger over.

Let wel op: door de populariteit van groen beleggen worden de definities wel eens opgerekt. Zo kan het zijn dat een onderneming waarin je investeert zich inzet voor bijvoorbeeld duurzame energie, terwijl deze tegelijkertijd ook leverancier is van niet-duurzame energie.

In principe kan elke uitgevende instelling beleggingen aanmerken als groene beleggingen. Er is anders gezegd niet één kleur groen: er zijn misschien wel vijftig tinten.

Het is dus van belang dat je vooraf goed controleert of de belegging wel echt groen is. Als je in aanmerking wilt komen voor belastingvoordelen, moet de uitgevende instelling van de belegging bovendien een zogenoemde groenverklaring hebben. Anders loop je de belastingvoordelen mis.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft hier op een rijtje gezet welke banken en instellingen door de overheid worden erkend als groene instelling.

