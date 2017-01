ING neemt deels winst op aandelen

De onderweging in obligaties wordt tot een min of meer neutrale weging teruggebracht. "We nemen in belangrijk mate de winst op aandelen", licht Bob Homan, hoofd ING Investment Office, de wijziging in de assetallocatie toe tegenover IEXprofs.

Sinds medio vorig jaar zijn de koersen van wereldwijde aandelen flink gestegen. Dat laat volgens hem niet veel ruimte voor verdere stijgingen, tenzij bedrijven hun winstverwachtingen verder opschroeven.

Risico op correctie toegenomen

Op korte termijn ziet Homan echter weinig triggers voor een verdere outperformance van aandelen ten opzichte van obligaties, terwijl het risico van een tijdelijke correctie is toegenomen.

Ook de relatieve waardering van aandelen ten opzichte van obligaties is door de opgelopen rente minder aantrekkelijk geworden. "Beleggers zijn al aardig op de muziek vooruitgelopen", zegt Homan.

Priced for perfection

"De markt lijk priced for perfection met een toenemende kans op tegenvallers na een reeks meevallende macrocijfers. Ook lijken de geopolitieke risico’s bij beleggers even naar de achtergrond geschoven, maar die kunnen zo weer het sentiment gaan bepalen."

De aanpassing van de assetallocatie betekent volgens de beleggingsstrateeg niet dat het enthousiasme voor aandelen is verdwenen. "Bij een eventuele correctie kijken we weer met kopersogen naar de markt."