Onzekerheid rondom Britse aandelen houdt aan

Dat schrijft Ben Russon van het UK Equity team van vermogensbeheerder Franklin Templeton.

Hij wijst op de onverwachte uitkomsten van het Brexit-referendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat maakt beleggers voorzichtig in aanloop naar de Franse en Duitse verkiezingen dit jaar.

Volgens Russon zal snel duidelijk worden welke plannen de Amerikaanse president Trump doorzet. Bovendien zullen de gevolgen van de hogere Amerikaanse rente voelbaar worden.

Tweede referendum?

De hogere olieprijs zal gevolgen hebben voor de inflatie. Begin vorig jaar stond de olieprijs extreem laag, dus vooral in de eerste maanden kan een hogere inflatie worden verwacht.

Voor het Verenigd Koninkrijk blijft het onduidelijk hoe Brexit precies gaat uitpakken. Er is nog steeds een kleine mogelijkheid dat premier Theresa May tussentijdse verkiezingen zal uitschrijven.

Ook de mogelijkheid van een tweede referendum over een vertrek uit de EU kan volgens Russon niet geheel worden uitgesloten. Hoewel de onzekerheid voor bedrijven aanhoudt, zullen Britse consumenten de gevolgen van Brexit en het lagere pond merken in de vorm van oplopende inflatie.

Investeringen uitgesteld

De spaarquote is uitzonderlijk laag in het Verenigd Koninkrijk. Er is dus weinig ruimte om de besparingen verder te verminderen als het leven duurder wordt als gevolg van de hogere inflatie.

De onzekerheid als gevolg van de onduidelijke Brexit en de hogere inflatie zullen betekenen dat investeringen worden uitgesteld. In de laatste maanden van het afgelopen jaar was dat al te merken.

Bedrijven in de detailhandel, de woningbouw en fabrikanten van luxe-artikelen raakten uit de gratie. Volgens Russon is de kans niet groot dat dit het komende jaar zal veranderen.

Met de hogere inflatie is er immers weinig kans op nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Bank of England. En ook Philip Hammond, de nieuwe minister van Financiën is huiverig om veel geld uit te geven.

Mocht de nood aan de man komen dan is er wellicht in de toekomst wat ruimte voor extra stimulering.

