Beleggers positief voor 2017

Dit blijkt uit de sentimentspeiling voor 2017 van IEX: de IEX Bull/Bear Enquête.

Van de 613 beleggers die meededen aan de enquête verwacht 68 procent dat de AEX aan het eind van dit jaar met 3 procent of meer is gestegen.

Verder zijn de meningen over de goudprijs verdeeld en gaat de olieprijs omhoog als het aan de deelnemers aan de enquête ligt. Over de tienjarige Nederlandse rente lijkt weinig twijfel: 69 procent verwacht een stijging dit jaar.

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor 2017:

Wat denkt u dat de AEX in 2017 doet (stand op 31 december 2017)?

omhoog met 5 procent of meer: 34,6 procent

omhoog met 3 tot 5 procent: 33,4 procent

neutraal tussen -3 en 3 procent: 14,7 procent

omlaag met 3 tot 5 procent: 7,8 procent

omlaag met 5 procent of meer: 9,5 procent

Wat denkt u dat de goudprijs in 2017 doet (stand op 31 december 2017)?

omhoog met 5 procent of meer: 14,5 procent

omhoog met 3 tot 5 procent: 19,6 procent

neutraal tussen -3 en 3 procent: 35,7 procent

omlaag met 3 tot 5 procent: 19,1 procent

omlaag met 5 procent of meer: 11,1 procent

Wat denkt u dat de olieprijs in 2017 doet (stand op 31 december 2017)?

omhoog met 5 procent of meer: 25,0 procent

omhoog met 3 tot 5 procent: 30,2 procent

neutraal tussen -3 en 3 procent: 29,4 procent

omlaag met 3 tot 5 procent: 9,5 procent

omlaag met 5 procent of meer: 6,0 procent

Wat denkt u dat de tienjarige Nederlandse rente in 2017 doet (stand op 31 december 2017)?

omhoog: 68,7 procent

neutraal: 28,8 procent

omlaag: 3,6 procent

geen idee: 2,0 procent

Aandelenkeuzes in 2016

Het fictieve long-shortfonds samengesteld uit de top- en flopkeuzes voor 2016 had over heel 2016 een negatief rendement behaald van 1,3 procent en dat terwijl de AEX het jaar is geëindigd op een plus van 9,4 procent.

Toppers 2016:

ASML (tien keer gekozen): +38,2 procent

ING (tien keer gekozen): +6,6 procent

Ahold (zeven keer gekozen): +1,7 procent

Royal Dutch Shell (zes keer gekozen): +24,1 procent

Gemiddeld: +15,2 procent

Floppers 2016:

Altice (twaalf keer gekozen): +41,7 procent

Gemalto (zes keer gekozen): -1,2 procent

SBM Offshore (vijf keer gekozen): +27,7 procent

ABN Amro (drie keer gekozen): +3,9 procent

Wolters Kluwer (drie keer gekozen): +10,6 procent

Gemiddeld: +16,5 procent

Bij de floppers stond TNT Express eigenlijk op plek nummer vier met vier stemmen. Maar omdat TNT bij de herweging van de AEX in juni uit de AEX is gegaan (overname door Fedex), hebben we dit aandeel achterwege gelaten in dit overzicht.

Aandelenkeuzes voor 2017

Voor 2017 hebben de IEX-beleggers ook hun minst en meest favoriete aandeel gekozen. Alle voor- en tegenstemmen bij elkaar opgeteld en afgetrokken levert deze portefeuille op:

Toppers:

ING: +67 stemmen

Aegon: +35 stemmen

Ahold: +34 stemmen

Royal Dutch Shell: +25 stemmen

Floppers:

Altice: -58 stemmen

Wolters Kluwer: -27 stemmen

KPN: -23 stemmen

Unibail-Rodamco: -22 stemmen

Opvallend is dat ASML niet in het toplijstje staat, terwijl dat aandeel in het afgelopen jaar liefst tien keer bij de toppers stond. Ook Gemalto (zes keer bij de floppers vorig jaar) staat er niet bij.

Nog opvallender is dat KPN bij de experts favoriet is en de particuliere beleggers er juist weinig heil in zien.