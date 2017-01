'Beleggers bang om de boot te missen'

"De paniek doet nu zijn intrede", zegt de oprichter en CEO van Destination Wealth Management. "We horen dit constant van beleggers. Ze waren angstig om in te stappen, en nu na een maand beginnen ze zichzelf af te vragen wat te doen."

Bredere rally

De aandelenmarkt vertrok noordwaarts sinds Donald Trump de verkiezingen wist te winnen in november. Echter, sommige sectoren bleven achter. Nu komen health care- en grote technologieaandelen terug, zegt Yoshikami. "Ik denk dat het zeer positief is dat we nu een bredere rally gaan zien."

Ook Stephanie Link, directeur van TIAA Global Asset Management, ziet een bredere rally als gezond. "Daarnaast zal 2017 vooral in het teken staan van meer groei, een verbeterde winstgroei, hogere rentestanden en een sterkere dollar."

Geen uitverkoop

Keith Bliss, vice-president bij Cuttone & Company, denkt niet dat zich een uitverkoop op de aandelenmarkten zal voordoen na de inauguratie van Trump, waar Morgan Stanley eerder voor waarschuwde.

"Ik voorzie niets wat roet in het eten kan gooien. We bewegen zijwaarts en dan weer iets hoger. Ik verwacht dat deze trend doorzet, richting 20 januari en verder."

Als er nieuws is over belastingverlagingen, regulering en gezondheidszorg, dan is dat alleen maar een drijver achter de markt, denkt hij. "Bovendien stroomt het geld nog steeds naar financials, industrials en niet-cyclische consumentengoederen. Dat is een heel gunstig teken van een rally die doorzet."

