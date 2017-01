Vijf beleggingsfondsen met de hoogste instroom van 2016

Aan kop staat Nordea met het Stable Return Fund, met een instroom van 10,7 miljard euro tot en met november 2016.

Niels Faassen, Morningstar-analist: "De beheerders van dit fonds hebben een goed doordachte en risicobewuste aanpak en wisten bovengemiddelde rendementen te behalen tegen relatief lage risico’s."

Ongekende groei

"Het fonds heeft dankzij die prestaties een ongekende groei doorgemaakt. Het groeide met 10,7 miljard naar een beheerd vermogen van totaal 18,6 miljard euro. De enorme populariteit van het fonds noopte Nordea in september van dit jaar tot een 'soft close', waardoor het fonds niet meer toegankelijk is voor nieuwe beleggers."

De nummer vijf op het lijstje is een ETF: de iShares Core S&P 500 ETF, dat netto 3,5 miljard euro aan nieuwe instroom mocht bijboeken. Een ETF, ook wel tracker genoemd, is een mandje beleggingen dat net als een aandeel wordt verhandeld aan de beurs. Het wordt vaak gebruikt om in één keer alle aandelen uit een index te kopen, bijvoorbeeld de AEX, of de S&P 500.

Toegenomen vraag passieve fondsen

"Op zich is de populariteit van deze tracker geen verrassing, gelet op de toegenomen vraag naar passieve fondsen voor Amerikaanse aandelen. In 2014 boekten passieve fondsen in de categorie US Large-cap Blend al voor het eerst meer instroom dan hun actieve concurrenten. Deze trend heeft zich daarna alleen maar doorgezet. Het marktaandeel van passief bedraagt voor deze categorie al bijna 60 procent", aldus Faassen.

