AEX: +1 procent in 2017

Dit blijkt uit de sentimentspeiling voor 2017 onder beleggingsexperts door Corné van Zeijl van Actiam.

De experts hadden het in 2016 goed gezien. De gemiddelde AEX-schatting lag op 461 en de AEX is het jaar op 483,17 geëindigd. De beste voorspeller dacht eind 2015 dat de AEX op 480 het jaar 2016 zou sluiten.

De experts gingen ook van een stijgende olieprijs uit (goed gezien) en een underperformance van de Verenigde Staten (niet). Ook zouden het Brexit-referendum en de presidentsverkiezingen een grote rol spelen.

AEX naar 490

De experts verwachten dat 2017 een heel matig beursjaar wordt, met een AEX-stand op 31 december 2017 van 490, dat is een koerswinst van 1 procent en een klein beetje. De mediaan ligt een stukje hoger: 499.

Dit soort bescheiden verwachtingen komen niet vaak voor. Alleen in 1999 waren de experts somberder, toen gingen ze zelfs van een daling uit. Die kwam er ook, maar pas in 2000. Meestal gaan de beursprofessionals van een AEX-stijging van tegen de 10 procent uit.

Maar nu verwacht liefst 41 procent van de experts een daling van de AEX:

de grootste optimist verwacht een stijging van ruim 40 procent

de grootste pessimist gaat van een daling van 33 procent uit

De voornaamste reden achter deze bescheiden verwachtingen is wel de overvloed aan belangrijke verkiezingen in Europa. Sommige experts vrezen zelfs de eerste euro-exit.

Het is duidelijk een consensusverwachting dat de trend van de eeuwigdurende dalende rente voorbij is. Vandaar dat veel experts TINA (There Is No Alternative) noemden.

Een andere consensusverwachting is dat Trump een heel belangrijke rol gaat krijgen, ook op de aandelenrendementen. Of zoals een expert het omschreef: billionaires rule the world. Hij vatte dat positief op, want zij willen vooral hun vermogen beschermen en dat betekent rust en geen oorlog.

Aandelenkeuzes 2016

De beste expert had natuurlijk ArcelorMittal als 2016- topper gekozen. De ideale combinatie was Arcelor long , OCI short. Dat laatste aandeel zat toen nog in de AEX en had een dramatische performance van -27 procent.

Deze expert had de op een na beste keuze: ArcelorMittal long, KPN short en hij was de enige die deze keuze had gemaakt. Goed voor een rendement van 152 procent. Er waren overigens drie experts die deze keuze precies andersom hadden gemaakt.

En u snapt gelijk een van de belangrijkste redenen waarom deze enquête anoniem is.

Van de 106 experts die vorig jaar de enquête invulden, waren er 62 waarvan de long-short een winst opleverde. En 44 een verlies dus. En let wel; bij een long-short is het gemiddelde 0 procent, dus dat is een mooie score.

KPN favoriet voor 2017

Het lijstje voor 2017 is bijna het omgekeerde van wat u in 2016 had moeten hebben. KPN is het meest favoriete aandeel. Na een verlies van 19 procent is dit aandeel rijp voor herstel, zo vinden de experts.

Aegon en Ahold Delhaize gaan profiteren van het dollarherstel. DSM en Boskalis vervolmaken de lijst. Met uitzondering van DSM zijn het allemaal namen die het in 2016 slecht hebben gedaan.

Toplijst 2017:

KPN: 9 stemmen

Aegon: 8 stemmen

Ahold: 8 stemmen

DSM: 4 stemmen

Boskalis: 4 stemmen

Arcelor minst favoriet voor 2017

Bij de verwachte floppers staat Arcelor Mittal onmiskenbaar bovenaan. Na de plus van 132 procent gaat het aandeel nu teleurstellen. Unibail-Rodamco gaat het slecht doen in een omgeving van stijgende rentes. Daar had het aandeel vorig jaar overigens ook al last van.

Opvallend is verder nog dat Gemalto ieder jaar dat het in de AEX zat, bij de floppers stond. Na drie dramatische jaren vinden de experts het blijkbaar wel genoeg geweest en is het aandeel niet meer bij de rode namen terug te vinden.

Floplijst 2017:

Arcelor Mittal: -13 stemmen

Unibail-Rodamco: -6 stemmen

ABN Amro: -4 stemmen

Altice: -4 stemmen

Relx: -4 stemmen

Vopak: -4 stemmen

Wolters Kluwer: -4 stemmen

Er deden 102 experts mee aan deze eindejaarsenquête.