Beleggingsexperts weer negatiever

Dit blijkt uit de maandelijkse sentimentspeiling onder beleggingsexperts door Corné van Zeijl van Actiam.

De AEX heeft met de stijging in december meer dan de halve jaarwinst in één maand tijd neergezet. December bewijst haar imago als supermaand wederom. Dat hadden de experts dus goed gezien.

Voor de komende maand is dat optimisme weer flink verdampt. De meeste professionals denken dat het genoeg is geweest. De Trumprally is nu wel achter de rug. Ook de bescheiden stijging in de rente is een factor om mee te nemen.

Voorspelling januari:

optimistisch: 47 procent

neutraal: 18 procent

pessimistisch: 36 procent

per saldo: 11 procent

Halfjaarvooruitzichten somber

Datzelfde beeld is ook op halfjaarbasis terug te zien. Nu die 6 procent is neergezet, halen de experts de kaarten van tafel. Per saldo zijn er zelfs wat meer pessimisten dan optimisten. En dat komt maar zelden voor.

Voorspelling komend halfjaar:

optimistisch: 29 procent

neutraal: 38 procent

pessimistisch: 32 procent

per saldo: -3 procent

Belangrijke verkiezingen in Nederland, Frankrijk en waarschijnlijk Italië worden door de experts als mogelijk negatief gezien. Maar aan de positieve kant halen ze de aantrekkende winsten aan.

Aandelenkeuzes

De performance van het minst en meest favoriete aandeel voor december was zeer goed.

Topper Aegon: +9 procent

Flopper Arcelor Mittal: -1,6 procent

Voor januari kozen de experts:

KPN: is weer koopwaardig na een dramatisch 2016

Arcelor Mittal kan je maar beter verkopen na de run van 132 procent afgelopen jaar

Er deden 102 experts aan de enquête mee.

Lees meer in de sentimentssectie op IEX.nl