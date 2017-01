Zelfkennis is essentieel voor beleggers

Tot die conclusie komt Jason Zweig, columnist van The Wall Street Journal. Een goede belegger heeft het volgens hem vaak bij het juiste eind, maar een fantastische belegger weet van zichzelf dat hij het ook vaak mis heeft.

Zweig geeft in zijn artikel toe dat hij het ook vaak mis heeft. Zo voorspelde hij in de zomer van 2016 dat lage inflatie en lage groei het nieuwe normaal zouden worden voor de Verenigde Staten. Een half jaar later zijn de inflatieverwachtingen aangetrokken en is de rente op de Amerikaanse tienjarige staatsobligatie verdubbeld.

Als 2016 ons één ding geleerd heeft, stelt Zweig, dan is dat het feit dat de wereld maar weinig zekerheden kent. In 2016 stegen de olieprijzen, terwijl velen dachten dat die lange tijd laag zouden blijven. Vrijwel iedereen dacht dat Brexit en Trump een verkoopgolf op de aandelenmarkten zouden uitlokken, maar dat is niet gebeurd.

Wees eerlijk

Zweig wijst op het boek The Rationality Quotient van de sociologen Keith Stanovich, Richard West en Maggie Toplak. Hierin stellen zij dat je niet rationeel kunt handelen als je niet eerlijk tegenover jezelf bent dat er een verschil is tussen de werkelijkheid en wat jij vindt dat de werkelijkheid zou moeten zijn.

Beleggers moeten zich daar altijd bewust van zijn. Open je ogen en baseer je beslissingen niet alleen op geluiden die jouw mening bevestigen, maar luister juist naar die geluiden waar je het niet mee eens bent.