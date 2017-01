Dollar op korte termijn meer waard dan euro

De bank denkt zelfs dat de Amerikaanse munt binnen afzienbare tijd meer waard zal zijn dan de Europese eenheidsmunt.

De verklaring? "De dollar is vorige maand opnieuw sterker geworden ten opzichte van de euro. We verwachten dat deze beweging zal doorzetten omdat de Amerikaanse centrale bank de rente in 2017 in drie stappen verder gaat verhogen, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) haar beleid juist wat verruimt. In de loop van 2017 gaat de dollar vermoedelijk door de pariteitskoers met de euro."

Lang zal de dollar volgens ABN Amro niet kunnen genieten van de nieuwe status. Zodra de markt gaat incalculeren dat de ECB het obligatieaankoopprogramma zal afzwakken, veert de euro weer op. Dat zal volgens ABN Amro ergens in 2018 gaan gebeuren.

Hogere rentes

De rentevisie van ABN Amro is minder verrassend. Zolang de ECB doorgaat met het opkopen van obligaties blijven de Euribor rentes ook in 2017 negatief. (De Euribor tarieven zijn de gemiddelde rentetarieven waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken.)

Pas in 2018, als de ECB begint met het spapsgewijs beëindigen van het opkoopprogramma, is er voor de Euribor rentes ruimte omhoog.

Minder stabiel is volgens ABN Amro de lange rente. Die zal niet wachten op 2018 maar dit jaar nieuwe hoogtes verkennen. Deze ontwikkeling is mede het gevolg van de Amerikaanse obligatiemarkt die met hogere rentes te maken krijgt. Aldus ABN Amro.