Beleggen in Japan is aantrekkelijk

Dat is het oordeel van Miyuki Kashima, Japan-specialist van BNY Mellon Asset Management.

Niet dat de Japanse economie geen problemen kent. Bedrijven investeren te weinig en daarnaast worden groeidoelstellingen van de regering niet altijd gehaald. Maar het feit dat er al sprake is van groeidoelstellingen is in de ogen van Kashima een goed teken. Alles wat de regering doet, kan nu langs een meetlat worden gehouden.

De Japanse paradox

Kashima wijst erop dat de Japanse economische ontwikkeling paradoxale trekjes vertoont. De economische groei stagneert nu al bijna 25 jaar. Daarnaast vergrijst de bevolking in een snel tempo. Maar Japan is ook het land waar technologische innovatie hoog staat aangeschreven en waarin robotisering ver is doorgevoerd.

Buitenlanders kennen het land vooral vanwege succesvolle exportbedrijven. Maar 85 procent van de economie van het land wordt bepaald door de eigen consumptie van Japanners.

Lang leve Abe

Kashima prijst het beleid van premier Abe. Het heeft voor politieke en sociale stabiliteit gezorgd, terwijl elders in de wereld wordt geflirt met populistische bewegingen.

De Japanse economie (bruto binnenlands product) heeft de afgelopen dertien kwartalen groei laten zien. Ook de werkgelegenheid en de industriële productie staan er in de ogen van Kashima goed voor. Met de groeidoelstelling die wordt gehanteerd zal de Japanse regering er alles aan doen om te voorkomen dat het bbp weer gaat dalen.

