Goede kansen voor goudbeleggers

Dat schrijft David Brest van vermogensbeheerder Schroders in een rapport over de mogelijke ontwikkelingen van goud in het komende jaar.

Volgens collega James Luke, fondsbeheerder metalen bij Schroders, focussen markten te veel op de mogelijke positieve gevolgen van de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump. Er wordt naar zijn gevoel onvoldoende rekening gehouden met eventuele negatieve gevolgen, die de goudprijs vleugels kunnen geven.

Volgens Luke is het goed denkbaar dat het beleid van Trump tot hogere inflatie leidt. Daarnaast voorziet hij toenemende geopolitieke spanningen en toenemend protectionisme. Goud profiteert in alle gevallen.

Aangewezen keuze

Goud is volgens Brett de aangewezen belegging als beleggers de wereldwijde risico's te laag inschatten. Daarnaast wint goud aan populariteit op het moment dat centrale banken er niet in slagen de inflatie te bedwingen. Hij denkt dat de mogelijke uitkomsten voor inflatie, valuta's en financiële markten op dit moment extremer zijn dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog.

In zijn algemeenheid constateert Brett dat er drie redenen zijn om goud te kopen. Allereerst is er de duurzame schaarste van het edelmetaal. Daarnaast biedt goud bescherming tegen inflatie en deflatie omdat goud als waardevast wordt beschouwd. Tenslotte is het een aantrekkelijke investering omdat goud vaak contrair beweegt ten opzichte van obligaties en aandelen.

Prima uitstapmoment

Maar Brett noemt ook vier redenen waarom het juist nu een goed moment is om goud te verkopen. Als centrale banken erin slagen om de stijgende inflatie te bedwingen wordt goud minder aantrekkelijk. Daarnaast is een dure dollar negatief voor de goudprijs. De goudprijs wordt immers in dollars gerekend. De hoge dollar maakt goud minder aantrekkelijk voor internationale beleggers.

Verder is er altijd de mogelijkheid van overproductie. Tenslotte merkt Brett op dat goud geen inkomen biedt in de vorm van dividend. Juist daaraan is het komende jaar behoefte.

Eindoordeel

Welke factoren uiteindelijk de doorslag zullen geven is lastig te voorspellen. Brett denkt echter dat de onzekerheid wordt onderschat. Dat maakt het geen slecht idee de portefeuille te verrijken met een portie goud.