Netflix, ASML en Galapagos kansrijk in het nieuwe jaar

Dat verwacht Janneke Willemse van Blondjesbeleggenbeter.nl.

Hoewel er bij Netflix altijd zorgen zijn over de vraag of het aantal abonnees wel goed groeit, heeft het bedrijf volgens Willemse laten zien dat deze groei boven verwachting is. "Ze zijn nu bezig om de dienst in meerdere landen tegelijk te lanceren. Ze zetten dus vol in op het verkrijgen van meer gebruikers."

"Daarnaast wordt eigen content nog belangrijker; dat aandeel willen ze gaan verdubbelen. Kost weliswaar bakken met geld, maar doordat het exclusieve content is, kunnen ze daar ook weer nieuwe abonnees mee trekken."

"Onlangs is concurrent Amazon Prime in Europa gelanceerd, maar ik verwacht dat dit Netflix slechts op scherp zal zetten om nog meer hun best te doen."

Galapagos

"Galapagos heeft dit jaar wat betreft koerswinst niet zoveel opgeleverd, hoewel je de afgelopen twee maanden de koers geregeld zag oplopen. Clinton was van plan strenge regulering rondom medicijnen in te voeren, maar toen dat met de verkiezing van Trump van de baan was, heeft Galapagos geprofiteerd."

"Verder liggen ze op koers met de ontwikkeling van verschillende medicijnen, waar ze ook veel mijlpaalbetalingen voor ontvangen. De laatste weken van 2016 is de koers aardig opgelopen en ik verwacht dat dat doorzet in 2017."

ASML

"ASML heeft een monopolie in de dure EUV-machines, waarmee nog sneller nog kleinere chips geproduceerd kunnen worden. Veel grote elektronicafabrikanten zijn daarvan afhankelijk, waaronder Intel en Samsung."

"Echter, afgelopen jaar, en dat gebeurt wel vaker, zijn er bedrijven geweest die aangeven de machines pas later te willen afnemen. Hier reageert de koers teleurgesteld op, waarna opluchting volgt, omdat ASML gewoon een ijzersterke concurrentiepositie heeft. Ook bij dit aandeel verwacht ik dat de opgelopen koers van eind dit jaar in 2017 kan doorzetten."

Disclaimer: Janneke Willemse heeft in alle drie de besproken aandelen een longpositie.

