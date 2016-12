Zo verdient de op één na rijkste man 12 miljard

In 2016 liet Buffett zijn vermogen met 12 miljard dollar groeien naar 74 miljard dollar. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Forbes somt drie redenen op.

Hoewel Buffett tijdens de verkiezingscampagne Hillary Clinton steunde, was het de overwinning van Trump die zorgde voor een brede rally op de aandelenmarkt, inclusief Berkshire Hathaway.

Dat aandeel kreeg er 11,5 procent bij sinds de verkiezingsdag 8 november. Buffett verdiende 65 procent van de winst in 2016 na de verkiezingen (7,8 miljard dollar).

Bankaandelen

Buffett is altijd al fan geweest van banken en andere financiële instellingen, waaronder Wells Fargo, American Express en Goldman Sachs. Sinds Trump verkozen werd, hebben banken de wind weer in de rug.

De plannen van Trump om de bankensector te dereguleren, de belastingen te verlagen en de uitgaven aan infrastructuur te verhogen, zijn allemaal positief voor de bankaandelen.

Luchtvaartmaatschappijen

Dat Buffett investeert in luchtvaartmaatschappijen is eigenlijk een uitzondering. Toch nam hij in het laatste kwartaal positie in American Airlines, Delta Airlines and United Continental Holdings. Dit heeft hem geen windeieren gelegd, want de sector kreeg er sinds de verkiezingen 15 procent bij.