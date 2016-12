Einde Indiase bullmarkt?

Volgens fondsmanagers geïnterviewd door Bloomberg hebben nieuwe kapitaalrestricties en belastingen ervoor gezorgd dat buitenlandse beleggers India verlaten. De laatste zet in deze richting is het plan van de regering van premier Narendra Modi om een belasting in te voeren op de effectenhandel.

"Angst voor een te hoge belasting door de overheid en een cash crunch als gevolg van nieuwe kapitaalregels zorgen voor een val van de aandelenmarkt", zegt Chakri Lokapriya, directeur van TCG Advisory Services in Mumbai.

De minister van financiën ontkende dat het om een plan gaat voor hogere belasting van vermogenswinsten. Volgens analisten bestond die angst wel nadat Modri had gezegd dat hij kapitaalbezitters een grotere bijdrage wil laten leveren aan de maatschappij.

Einde bullmarkt

Nu is het zo dat als een belegger een obligatie of aandeel langer dan twaalf maanden in bezit houdt dan hoeft hij over de behaalde koerswinst geen belasting te betalen. Is het korter dan twaalf maanden, dan moet hij 15 procent betalen.

Mocht de Sensex dit jaar inderdaad in de min afsluiten dan zou dat voor het tweede jaar op rij zijn. Niet dat beleggers in India reden hebben tot klagen. Sinds 2003 is de Indiase beursgraadmeter met meer dan 700 procent gestegen.

Sinds september zit echter de klad erin. In december verkochten buitenlandse investeerders voor netto 0,5 miljard dollar aan Indische effecten. In november was dat 2,6 miljard euro. Meer en meer wordt gevreesd dat dit het einde van de Indiase bullmarket is.