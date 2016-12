Europese aandelenmarkt biedt kansen

Dat is de mening van aandelenstrateeg Andrew Sheets van Morgan Stanley. Hij verkiest daarom voor 2017 Europese en Japanse aandelen boven Amerikaanse aandelen.

"Voor 2016 hadden we nog een duidelijke voorkeur voor de Verenigde Staten boven Europa en Japan", zo zegt Sheets tegenover mediabedrijf Bloomberg. "Maar voor 2017 zijn de zaken omgedraaid."

De Europese aandelenmarkten hebben volgens Sheets een hoop zaken voor zich spreken. Allereerst is er veel potentieel voor de bedrijfswinsten om aan te trekken. Ten tweede worden de risico’s van de verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland overtrokken. Dat Europese aandelen relatief laag gewaardeerd zijn, biedt extra kansen.

Populisme

Sheets gaat ervan uit dat populisten als Le Pen in Frankrijk, Wilders in Nederland en de AfD in Duitsland uiteindelijk geen kans maken aan de macht te komen. Dat zou goed zijn voor de economie.

Daarnaast moet Trump in de VS nog zien waar te maken dat hij de economie een stevige duw in de rug kan geven. Sheets vreest dat dit nog wel eens kan gaan tegenvallen. Vooral als Trump enkele van zijn protectionistische plannen doorzet.

Leuke dingen

"De meeste beleggers rekenen erop dat Trump alleen maar leuke dingen doet voor bedrijven en beleggers, en niks naars", aldus Sheets. "Dat zou wel eens een misvatting kunnen zijn."

Sheets denkt dat de Amerikaanse S&P 500-index volgend jaar nauwelijks van zijn plaats zal komen en zal blijven hangen rond de 2300 punten. Voor Europa verwacht hij een stijging van gemiddeld 6 procent.