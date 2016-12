'PostNL en Fugro bij kanshebbers voor 2017'

Tehupuring gaat van defensief naar meer offensief met Unibail-Rodamco, PostNL en Fugro.

Unibail-Rodamco

"De vastgoedsector heeft het behoorlijk slecht gedaan de afgelopen maanden. Bij Unibail-Rodamco vind ik de afstraffing onterecht. Ten eerste is het bedrijf minder gevoelig geworden voor renteschommelingen, want de looptijd van hun leningen is verlengd van 4 naar 7 jaar."

"De vastgoedportefeuille representeert bijna 200 euro per aandeel en daarnaast is twee derde van de portefeuille gefinancierd met eigen vermogen. Het bedrijf heeft ook een sterk management. En ze hebben, niet te vergeten, een dividendrendement van 5 procent. Dit alles bij elkaar maakt Unibail een interessante kandidaat. Het is geen aandeel dat snel 30% zal stijgen, maar ik denk dat er nog wel 10% in het vat zit."

PostNL

"Veel beleggers kochten PostNL omdat ze wilden profiteren van de overname door Bpost. Toen de kans op een overname verkeken was, deden beleggers het aandeel weer van de hand en de koers daalde zo’n 20%. Mijns inziens is PostNL nog steeds aantrekkelijk. Het bedrijf is operationeel winstgevend en de postmarkt krimpt weliswaar, maar de daling stabiliseert. Daar tegenover staat de groei bij de pakketpost."

"Een ander belangrijk element is dividend: PostNL mag pas dividend uitkeren bij een positief eigen vermogen. Nu is dat nog negatief (183 miljoen?), maar naar verwachting zal dat eind 2017 positief zijn. Dat is natuurlijk nog niet zeker, maar het zou zomaar weer die 5,75 euro waard kunnen zijn. PostNL is een typische buy the dip."

Fugro

"Een derde fonds dat ik recent in mijn portefeuille heb opgenomen, is Fugro. Dat is ook de meest speculatieve. Risico is er zeker wel, maar het management heeft goede stappen genomen. Het bedrijf heeft de balans geherstructureerd en versterkt en sterk in de kosten gesneden."

"En als de olieprijs verder aantrekt, zie ik nog meer potentieel. Maar kijk wel goed uit. Ik heb zelf 5 procent van mijn portefeuille belegd in Fugro, maar ik zou niet zo snel naar 15 procent gaan."

