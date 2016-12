Vier typen beleggers, slechts één kansrijke

Bij welk type hoort u?

De zoek dekking-belegger

De zoek-dekking-belegger maakt van alles wat er op de financiële markten en in de reële economie gebeurt een probleem. Hij volgt grote trends, waardoor hij het zelden beter doet dan het gemiddelde doordat hij niet durft af te wijken van de benchmark. Hij zal dat echter nooit toegeven. "Deze belegger verdient geld als markten stijgen en verliest geld als markten dalen", aldus Schmid.

De ADHD-belegger

De ADHD-belegger heeft een overdaad aan zelfvertrouwen in zijn handelen, en reageert sterk op de waan van de dag. Als de OPEC bijeen komt of Samsung een foutje maakt met een nieuwe smartphone leest hij de analyses als eerste. Deze belegger loopt vaak achter de feiten aan, en leert niet van zijn fouten. Hij maakt vaak winst in het begin, raakt dan in paniek en verkoopt alles met verlies.

De da’s-logisch-belegger

Deze belegger weet exact wat er gebeuren gaat doordat het telkens een logische optelsom is van oorzaak en gevolg. Hij ‘doorziet’ eerder dan anderen de financiële markten. Het grootste risico voor deze belegger is dat zijn aannames toch niet blijken te kloppen. "Dit is de belegger die in paniek alles verkocht op de dag na de Brexit, de verkiezing van Trump en het Italiaanse referendum", zegt Schmid.

De succesondernemer

Deze belegger is vaak streetwise en nuchter, en maakt beleggen niet moeilijker dan het is. Hij heeft aandelen Apple gekocht voor de introductie van de eerste iPhone en kocht aandelen van Europese multinationals na de Brexit, Trump en het referendum in Italië. Volgens Schmid haalt alleen deze belegger het beste uit zichzelf.