'Voorkeur voor Amerikaanse markt'

"Voor de wereldwijde economie zien we een beter groeimomentum richting het einde van het jaar", blikt Juvyns vooruit. "We verwachten een groei in de range van 3,5 tot 4 procent. We mogen wel stellen dat de wereldwijde recessie voorbij is."

"Voor de VS voorzien we dan ook een krachtig economisch jaar. Trump treft een economie aan die er relatief goed voor staat. Sinds Obama in 2009 aan de macht kwam, is de binnenlandse consumptie, de motor van de Amerikaanse economie, met 28 procent gestegen. De werkloosheid is fors gedaald; er zijn in diezelfde periode 15 miljoen banen bijgekomen. Al met al een vrij positief verhaal."

Over Trump maakt Juvyns zich niet al te grote zorgen. "De zorgen rondom Trump gaan vooral over handel en dan met name de relatie met China. Maar Trump zal pragmatischer worden, want hij kan zijn begrotingsbeleid niet financieren zonder buitenlandse partners als China.”

Boventoon

Voor Europa ziet het verhaal er iets minder rooskleurig uit. "De bbp-cijfers zijn positief en de arbeidsmarkt herstelt zich, maar lang niet zo sterk als in de VS. Door de vele verkiezingen volgend jaar zal de politiek de boventoon voeren in Europa, boven het fundamentele plaatje."

De voorkeur ligt nog altijd bij aandelen. Juvyns: "In plaats van bij defensieve bedrijven liggen de kansen nu bij cyclische aandelen. In de VS zijn small caps interessant, omdat zij minder last hebben van de sterke dollar, maar wel maximaal profiteren van de investeringsplannen van Trump. Daarnaast gaan banken profiteren van de stijgende rente."