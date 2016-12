'Vastgoed heeft toekomst mee'

Dat schrijft Jorge Groen op IEXProfs.nl.

"We lijken in de eindfase van de vastgoedcyclus te zijn aanbeland. Het gemakkelijke geld is verdwenen, en rendementen worden vooral gedreven door inkomsten als dividend en huurstijgingen. Het is nu belangrijker dan ooit om in de juiste sectoren, markten en bedrijven belegd te zijn."

Keert Trump het tij?

De vraag of het aantreden van vastgoedman Donald Trump in het Witte Huis in januari het tij kan keren voor de beleggingscategorie, lijkt beantwoord te zijn door de financiële markten. De koersen van zogeheten real estate investment trusts (REIT’s) zijn gedaald ondanks de Trump-euforie op de beurs.

"Trump heeft de draai uit beursgenoteerd vastgoed versneld, die al gaande was. Na zijn overwinning is de rentecurve in korte tijd flink steiler geworden. Dat geeft tegenwind", aldus Barnard die ook geen voorkeursbehandeling van het Witte Huis verwacht voor vastgoed.

Volgens de portfoliomanager zijn er echter grenzen aan de invloed die één man heeft op de vooruitzichten voor een beleggingscategorie. Ja, Trump heeft tot op zekere hoogte op korte termijn invloed op lage inflatie en groei, maar minder op de langetermijntrend die vastgoed op meer fundamentele wijze rugwind geeft.

Ook op korte termijn kansen

Maar ook op korte termijn bieden vastgoedfondsen kansen. Na de recente uitverkoop is een verschil ontstaan tussen direct en beursgenoteerd vastgoed. Vastgoedaandelen zijn in de ban van de stijgende rente, die prijzen en rendementen negatief beïnvloedt. Prijzen van de onderliggende kantoren en huizen zitten op veel plekken in de wereld juist in de lift.

"Vastgoedaandelen worden verhandeld met een korting ten opzichte van onderliggend vastgoed. De recente sell-off heeft waarderingen nog aantrekkelijker gemaakt", aldus Barnard.

"De dynamiek van lage groei en inflatie ondersteunt direct vastgoed, en maakt in de komende jaren 6 tot 8 procent rendement mogelijk. Vastgoed is een real asset, die inkomsten geeft en op lange termijn voor kapitaalvermeerdering zorgt. Het wereldwijde dividendrendement op vastgoedaandelen van 4,1 procent wordt door huurinkomsten onderbouwd. Ik voorzie in de komende twee tot drie jaar 5 tot 7 procent dividendgroei", zegt Barnard.