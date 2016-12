'Houd rekening met volatiliteit in 2017'

Dat denken Alex Tedder, Head of Global & US Equities en Simon Webber, Lead Portfolio Manager bij Schroders.

Sectoren die eerder uit de gratie waren – zoals grondstoffen, energie, industrie en financials – presteerden recent weer goed. Volgens Tedder en Webber is het sentiment onder beleggers verschoven van terughoudende voorzichtigheid naar voorzichtig optimisme.

De cyclische oplevering lijkt zich in 2017 voort te zetten, ondersteund door het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Trump.

Bedrijfswinsten stijgen

De winst per aandeel ontwikkelt zich in de Verenigde Staten al drie jaar achter elkaar vlak, toch kan het momentum in de economie, dat een extra boost van Trump kan krijgen, ervoor zorgen dat de bedrijfswinsten zullen stijgen.

Tedder en Webber achten een dubbelcijferige winstgroei in zowel 2017 als 2018 mogelijk, wat verdere steun kan geven aan de Amerikaanse aandelenmarkten.

Ondanks deze positieve vooruitzichten voor de Amerikaanse aandelenmarkt, zien Tedder en Webber voor 2017 ook genoeg risico's. De enorme schulden bijvoorbeeld. Los van de kans dat het beleid van Trump faalt, is de schuldenberg wereldwijd enorm hoog dankzij het monetaire beleid van centrale banken.

De lage financieringskosten hebben in verschillende industriële sectoren de groeicapaciteit kunstmatig ondersteund. De afwikkeling van overcapaciteit heeft nog een lange weg te gaan.

Waarderingen onaantrekkelijk

Ook zijn de waarderingen wereldwijd niet erg aantrekkelijk, stellen Tedder en Webber. Wanneer de rentes gaan stijgen, kan dat de waarderingen drukken, de aandelenmarkten in Amerika lijken daarvoor het meest kwetsbaar.

Natuurlijk zijn er ook politieke risico's. Zo zullen in Europa de verkiezingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Italië belangrijk zijn voor het toekomstig leiderschap. Tedder en Webber voorzien dat de verkiezingen zullen zorgen voor schommelingen in het sentiment, zeker in aanloop naar de verkiezingsdag.

Wanneer gevestigde politieke partijen in deze landen winnen zal dat bij beleggers in Europa veel zorgen wegnemen. In het geval van een misstap kan dit juist een grote verstoring van obligatie- en aandelenmarkten tot gevolg hebben. Niet alleen in Europa maar ook wereldwijd.

Tech en financials

Bedrijven die het goed doen in tijden van beleidsverandering kunnen profiteren van de overgangsfase. Internet- en technologiebedrijven kunnen in zo'n omgeving bijvoorbeeld goed presteren.

Ook de vooruitzichten voor banken verbeteren. Zo beginnen kostenbesparingsprogramma's zich uit te betalen, neemt de druk van toezichthouders af en verbeteren de omstandigheden om winst te genereren, samen met het economisch herstel en de stijgende rente.