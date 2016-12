Spreiding is frustrerend maar verstandig

Spreiding binnen de beleggingsportefeuille wordt door veel beleggers gezien als iets dat moet. En hoewel het een logisch concept is - spreiden zorgt voor het beperken van risico - en iedereen elkaar vertelt dat het verstandig is, kan het bij tijd en wijle behoorlijk frustrerend zijn.

Dit meldt The Reformed Broker in een al wat ouder, maar nog altijd relevant artikel.

The Reformed Broker wijst beleggers op een blog over het fenomeen. Daarin verklaart financieel adviseur James Osborne waarom we spreiding zo vreselijk vinden.

Frustrerend concept

Ons brein heeft de grootste moeite om voorbij de tekortkomingen te kijken en te zien wat deze strategie oplevert.

Je portefeuille zal het altijd slechter doen dan de best presterende beleggingscategorie (en je zult je portefeuille altijd vergelijken met de beste beleggingscategorie). Daarom zal de prestatie van je portefeuille altijd middelmatig lijken.

Er is altijd wel iets in je gespreide portefeuille wat je niet leuk vindt.

Je zult het altijd slechter doen dan de huidige lieveling op de beurs. Je zult wensen dat je daarin aandelen bezat en je zult negeren dat je ook wel eens verschrikkelijke aandelen hebt vermeden.

Hoewel verstandig, kan spreiding dus een behoorlijk frustrerend concept zijn. Het kan op exact het verkeerde moment aan de kant worden geschoven, terwijl het dan nog het enige is wat tussen jou en een gigantisch verlies in staat.

Voor veel beleggers is het bovenstaande niets nieuws. Toch kan het geen kwaad er even bij stil te staan. En loont het de moeite om vol te houden. Want, zo stelt The Reformed Broker, het kan precies zijn wat beleggers nodig hebben om een grote blunder af te wenden.