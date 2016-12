Aandelen zijn te duur geworden

Binnen de fondsen die hij beheert, heeft Samra het aandeel cash verhoogd naar 13 procent, wat dicht tegen het maximum van 15 procent aanligt, zo meldt Bloomberg.

Samra zegt ook niet te weten of hij daarmee niet te vroeg is. De rally kan best nog even doorzetten. Maar hij ziet nog maar weinig aandelen die het predicaat "goedkoop" verdienen, en dat is nou eenmaal waar hij zich in specialiseert.

Timing

Samra heeft het afgelopen jaar een goede hand gehad bij het timen van de markt. In februari van dit jaar kondigde hij - vlak voor de markt zijn dieptepunt bereikte - aan aandelen te gaan kopen.

Dat gold toen vooral voor het belangrijkste fonds dat hij onder beheer heeft, het Artisan International Value Fund met 11,7 miljard dollar.

Zoals de naam het al zegt, specialiseert dit fonds zich in bedrijven die om een of andere reden door beleggers zijn afgestraft, maar wel een stevige balans hebben. Van dit soort aandelen zijn er volgens Samra op dit moment slechts weinig.

Lees ook: Sell everything!!! (part II)