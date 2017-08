Nazomeren in de Kop

Pak de fiets en verken een van de drie kusten van de Kop of ervaar de weidse vergezichten, rust en ruimte te voet.

Unieke natuur

Laat dat vakantiegevoel nog even niet los, want juist de nazomer is een heerlijke periode om je eigen omgeving te ontdekken. Eindeloze fiets- en wandelroutes, langs oer-Hollandse dorpjes, door de polders, duinen, beschermde natuur en over dijken. Onderweg zijn er genoeg plekken waar je je kunt opladen voor het vervolg van de route.

Kunst in de Kop

Combineer je weekend in de natuur met een van de vele evenementen die plaatsvinden. Beleef op het strand en in de paviljoenen van Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten uiteenlopende kunstvormen. Tijdens Ku(n)stroute Zijpe aan Zee van 1 t/m 17 september is er beeldende kunst, muziek, poëzie, film, theater en dans.

Vliegers en streekproducten

Zet ook het weekend van 2 en 3 september in je agenda. De lucht boven het strand bij Duinoord wordt weer gevuld met kleurige vliegers tijdens het Vliegerfeest aan Zee. Voor kinderen zijn er strandspelletjes.

Of kom alles te weten over de streekproducten op de Boerenversmarkt in Slootdorp. Een markt om te ruiken, te voelen en natuurlijk te proeven. Ook voor de kids valt er van alles te beleven.

Bekijk meer over de Kop van Noord-Holland op dagjeuitindekop.nl.