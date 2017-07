Deze avonturen kunnen kinderen beleven in de Kop

Je vindt er hippe, kindvriendelijke strandhuisjes en glamping-campings achter de duinen met alle faciliteiten. Tijdens de talloze zomerevenementen in de Kop zijn er altijd speciale programma’s voor kinderen.

Een groot natuurgebied

De rust, de kust en de ruimte zijn zowel bij inwoners als bezoekers de meest gewaardeerde kenmerken van de Kop van Noord-Holland.

Als alles verbindende factor geldt daarbij de prachtige en veelal ongerepte natuur, goed voor honderden kilometers fiets- en wandelroutes door en langs oer-Hollandse steden en dorpjes. Daarnaast vind je een meer dan 30 km schoon zandstrand waar je nooit handdoek aan handdoek hoeft te liggen.

Met de kinderen op avontuur

Een korte of lange vakantie of een dagje uit in de Kop staat garant voor een grote ontdekkingsreis door de natuur voor de kinderen. Zo kunnen ze klimmen in de duinen, zijn er avontuurlijke kanoroutes en allerlei doe-, beleef- en ontdektuinen.

Verder kunnen de kinderen luisteren naar stoere marineverhalen of kunnen ze op zoek naar schatgraven op het strand. Daarnaast biedt de Kop exotische dierentuinen, oude verdedigingsforten in de duinen of een even leerzame als spannende tocht op de wadden.

Het hele jaar door

Niet alleen tijdens het zomerseizoen is de Kop van Noord-Holland een avontuurlijke bestemming. De steeds veranderende natuur zorgt in alle jaargetijden voor een eigen, unieke sfeer die blijft verrassen.

