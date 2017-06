Authentiek Schagen. Marktstad aan Zee.

Westfriese Folklore

Een bezoek aan Schagen is zeker in de zomer echt de moeite waard. Tot en met 31 augustus kun je iedere donderdag op de markt genieten van Westfriese Folklore. Een bonte stoet van in originele Westfriese klederdracht gestoken Schagenezen.

Er is een grote markt, leuke activiteiten en elke donderdag heeft weer een ander thema.

Keverdag

Ruim 450 luchtgekoelde Volkswagens, een auto memorabilia markt, gezellige terrasjes, spetterende muziek; dit zijn de ingrediënten van de Keverdag. Een meer dan leuk dagje uit voor het hele gezin op zondag 9 juli in Schagen. De allerjongste Keverfans vermaken zich in de kindertent.

Cultuursnuiven

Een dagje cultuursnuiven doe je bij de verschillende musea of een van de vele monumenten, zoals het Schager Slot. De twee slottorens zijn gerestaureerd en het kasteel is in 2002 eigentijds verbouwd tot hotel.

Een dagje uit

In Schagen vind je smalle winkelstraatjes, leuke boetiekjes en een gemoedelijke sfeer. Verder heeft het een rijke historie, tal van gezellige terrasjes en verschillende restaurantjes.

Dit maakt het eeuwenoude stadje tot een sfeervolle bestemming voor een dagje uit, waar je graag nog een keer terugkeert. Bovendien ligt Schagen op 15 minuten afstand van de zee en het strand.

Meer over een dagje uit in Schagen of meer Hollandse historie in de Kop van Noord-Holland vind je op dagjeuitindekop.nl.