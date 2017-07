Rust en ruimte van kust tot kust

De Kop is omringd door drie totaal verschillende kusten. In minder dan geen tijd sta je met je voeten in de Noordzee, maak je een tocht over de Waddenzee of neem je een duik in het IJsselmeer.

Rust in de Kop

Hooggewaardeerd door zowel inwoners al bezoekers is de ruimte in de Kop. Hier vind je uitgestrekte en veelal ongerepte natuurgebieden, honderden kilometers fiets- en wandelroutes en oer-Hollandse steden en dorpjes. “Die ruimte geeft rust in je kop,” zeggen de Noord-Hollanders.

Volop de ruimte

Rust en ruimte gaan hand in hand in de Kop van Noord-Holland. Het zorgt ook voor een sfeer van gemoedelijkheid en gastvrijheid.

Onthaasten of ontstressen gaat hier bijna als vanzelf. Lekker lang en loom genieten van zon en zee langs 30 km schone en witte stranden waar je nooit handdoek aan handdoek hoeft te liggen.

Vakantieparadijs voor kinderen

Van oudsher is de Kop van Noord-Holland een vakantiebestemming bij uitstek voor gezinnen en families. Dat is anno 2017 nog steeds zo.

Je vindt er hippe, kindvriendelijke strandtenten en glamping-campings achter de duinen met alle faciliteiten voor de kinderen. Verder zijn er tijdens alle zomerse evenementen in de steden en dorpen altijd speciale programma’s voor kinderen.

Meer over de Kop van Noord-Holland vind je op strandindekop.nl