Verrassende vakantie? Vier de zomer in de Kop

Voor wie deze zomer op zoek is naar alles wat Nederland uniek en bijzonder maakt zou de Kop van Noord-Holland wel eens de grote vakantieverrassing of -ontdekking kunnen zijn.

De Kop in je kop

Dit authentiek stukje Holland heeft statistisch gezien de meeste zonuren, mooie zandstranden en een rijk gevarieerd binnenland. Verder is het omringd door drie totaal verschillende kusten, grenzend aan de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer.

Dit maakt dat het alles in zich heeft voor een korte of lange vakantie waar je iets blijvends van mee naar huis neemt en naar terugverlangt. De Noord-Hollanders zeggen altijd: "Als je hier eenmaal bent geweest, is de kans groot dat je de Kop niet meer uit je kop krijgt."

Vol? Hooguit gezellig druk

Door de diversiteit is de Kop van Noord-Holland zowel voor de actieveling, voor gezinnen als voor de rustzoeker een uitstekende plek. Van dagverse vis in Den Helder of Den Oever en Westfriese Folklore in marktstad Schagen tot UNESCO werelderfgoed De Waddenzee.

Er zijn 115 wandelroutes met een totale lengte van 770 kilometer, maar ook eindeloze fietsroutes door duinen en langs dorpskernen. De kust is maar liefst 30 kilometer lang met stranden speciaal voor families en bevat daarnaast internationaal bekende kite-hotspots. Zelfs bij tropische temperaturen is het nooit vol in de Kop, hooguit gezellig druk!

Kijk voor informatie over de Kop op www.strandindekop.nl.