Kom zomeren van kust tot kust in de Kop van Holland

En als de zon even niet schijnt; in de Kop valt voor iedereen van alles te ontdekken.

De rustkust van Holland

Voor wie op zoek is naar rust aan de kust, biedt de Kop van Noord-Holland een ruime en gevarieerde keuze. Voor het hele gezin of de complete familie zijn er kindvriendelijke en vooral schone en veilige familiestranden. Blote billen stranden voor natuurliefhebbers. Zout- en ziltwaterstranden met een geheel eigen flora en fauna. Hele stille stranden en internationaal erkende kitesurf stranden.

En natuurlijk is er in de Kop een ruime keuze aan overnachtingsmogelijkheden in alle prijsklassen. Van ‘real back to basic’ tot alle sterren.

Natuur in de Kop

Licht, lucht en ruimte. Het zijn zowel door bewoners als bezoekers de meest genoemde en gewaardeerde kenmerken van de Kop van Noord-Holland. Met als alles verbindende factor de prachtige en veelal ongerepte natuur. Goed voor vele kilometers vaar-, fiets- en wandelroutes door en langs oer-Hollands laagland.

Jaarrond

Niet alleen tijdens het zomerseizoen is de Kop van Noord-Holland een avontuurlijke bestemming, de steeds veranderende natuur zorgt in alle Hollandse jaargetijden voor een eigen, unieke sfeer die blijft verrassen. Meer over de Kop van Noord-Holland: strandindekop.nl.