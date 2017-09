Edwin Evers zamelt 1,3 ton in voor Gronings Ronald McDonald Huis

Het geld is bestemd voor uitbreiding van het logeerhuis voor ouders van zieke kinderen in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Aan het evenement, in het Science Park in Amsterdam, deden elfhonderd lopers mee.

Het parcours van de Evers Staat Op Run was 5380 meter, een verwijzing naar de naam van de zender. Er deden ook bekende Nederlanders mee als RTL-nieuwslezer Merel Westrik, modeontwerpster Olcay Gulsen en model Kim Kötter die samen met tien finalisten van Miss Nederland rende. Zangers Jeroen van der Boom en Gerard Joling liepen niet alleen mee maar traden ook op.

''We hielden het net droog'', aldus een woordvoerster. ''De renners begonnen om elf uur en twee uur later was het voorbij. Ze renden net tussen de buien door. Er was zelfs even een zonnetje.''

Loopband

Het idee voor het hardloopevenement ontstond enkele maanden terug spontaan tijdens de radioshow Evers Staat Op. Oud-voetballer John de Wolf deed mee op een loopband en haalde zo 5000 euro op: ''Het ziet er niet meer uit als ik buiten ga lopen. Op de loopband is het prima.''