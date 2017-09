Recordaantal nieuwe leden voor studentenvereniging Vindicat

In totaal hebben zich 470 nieuwe studenten ingeschreven bij Vindicat atque Polit. Dat zijn er twintig meer dan vorig jaar, zo valt te lezen in de Universiteitskrant (UK).

De studentenvereniging kwam het afgelopen jaar meerdere malen in opspraak na een incident tijdens een ontgroening, een zogeheten bangalijst en dankzij een lid dat vertelde over hoe ze als vrouw in de vereniging is beledigd. Dat negatieve nieuws leidde dus niet tot minder leden.

Volgens rector Stijn Derksen is het record een verrassing. "Er was ook veel positief nieuws, over hoe we vorm hebben gegeven aan de ophef en er sterker uit zijn gekomen", reageert Derksen in de UK. Volgens Vindicat zijn er ook minder uitvallers geweest tijdens de introductieperiode.



Bij Albertus Magnus daalde het nieuwe aantal leden naar 390. In 2016 waren dat er nog vijfhonderd. Dizkartes kreeg 235 nieuwe leden en NSG noteerde 121 nieuwe studenten als lid.