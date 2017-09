Internationale studenten verblijven in voormalig AZC Groningen

De gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool zijn op zoek gegaan naar een extra locatie, omdat een klein deel van de in totaal drieduizend nieuwe internationale studenten nog geen woonruimte heeft.

De studenten krijgen in de voormalige COA-locatie een nieuw boxspringmatras. Ook zijn er voldoende gescheiden toiletten en douches. Er is plaats voor honderd studenten, verdeeld over 1-, 2- en 3-persoonskamers. Ze betalen zestien euro per persoon per nacht en kunnen er tot uiterlijk 31 oktober blijven.

In het gebouw verbleven vrij recent nog asielzoekers. De instroom was zo groot, dat de gemeente toen in allerijl noodopvanglocaties heeft geopend.

Tijdelijk

De woonruimte is tijdelijk, zodat de studenten hun tijd kunnen gebruiken om een reguliere kamer of appartement te vinden. Ze kunnen daarbij kijken op de speciale Engelstalige website athomeingroningen.com, waar informatie op staat over huisvesting.

Groningen ziet het aantal internationale studenten al jaren stijgen. Er zijn recent ook vierduizend nieuwe woningen opgeleverd voor studenten. De gemeente heeft de komende jaren nog duizenden wooneenheden in de planning staan.