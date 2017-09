Onderzoek met drone in casino levert nuttige beelden op over brand

Volgens de brandweer is de drone vrijdag al op een paar belangrijke plekken in het casino geweest. Zo vloog de drone door het deel van het casino waar de brand door de beveiliger werd opgemerkt. "Uit onderzoek moet nu blijken of de beelden ook bruikbare informatie gaan opleveren. Daar kan ik zelf niets over zeggen", aldus de woordvoerder van de brandweer.



De brandweer was vrijdagmiddag nog niet klaar met opnames. "We proberen het pand vanaf verschillende plekken binnen te vliegen. Uiteindelijk moet er dan een soort van puzzel ontstaan en daarmee hopen we meer duidelijk te krijgen over het brandverloop", zegt de woordvoerder.



De brandweer kan nog niet zeggen hoe de kluis er aan toe is. Dat is een ruimte met dikke muren. "Onderzoek naar de oorzaak en het brandverloop is voor ons het meest belangrijke. Maar als we beelden van de kluis kunnen maken, dan laten we dat niet na."