Drone neemt onderzoek casinobrand Groningen over van robot

De hulpverleningsdienst wil graag weten hoe de brand is ontstaan en vooral ook hoe het vuur zich zo snel heeft kunnen verspreiden.

Woensdag ging een speciale robot van het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland het platgebrande casino in. "Dit heeft wel wat bruikbare beelden opgeleverd, maar nog lang niet voldoende", zegt een woordvoerster van de brandweer.

"De vloer ligt vol met allerlei materialen die uit de lucht zijn komen vallen", aldus de brandweer. "We komen niet op de plekken waar we juist beelden willen maken."

Drone

Volgens de brandweer kan er wel met een drone door het pand worden gevlogen. "We dachten eerst dat er nog teveel in de lucht zou hangen, maar dat valt mee. We hopen dat we met de drone verder komen en duidelijk kunnen krijgen hoe het brandverloop is geweest."

De woordvoerster denkt niet dat de oorzaak nog kan worden achterhaald. "We vonden het echter wel heel opvallend dat de brand zich in dit moderne pand, dat aan de veiligheidseisen voldeed, zo snel verspreidde. Daar willen we meer van weten, want dat is belangrijke informatie voor andere soortgelijke panden."

Het is nog niet duidelijk of de drone ook uitsluitsel kan geven over de toestand van de geldkluis. "Dat is ook niet het doel. Maar het natuurlijk wel een mooie bijvangst zijn", besluit de brandweerwoordvoerster.

Ontruiming

De brand in het Holland Casino werd zondagochtend rond 7.00 uur ontdekt. Een hotel en enkele studentenwoningen werden ontruimd. De laatste bewoners konden dinsdag weer terugkeren.

Een deel van de medewerkers van Holland Casino kan, tot een vervangend pand in de stad gevonden is, in het casino in Leeuwarden aan de slag.