Centrum Veilig Wonen stopt met sociale media na bedreigingen

Vorige week heeft het CWV, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen, hun Twitter- en Facebook-pagina gesloten.

"De laatste tijd hebben we verschillende gewelduitingen en vervelende opmerkingen ontvangen", legt een woordvoerder van het Centrum Veilig Wonen uit. Van deze gewelduitingen is aangifte gedaan bij de politie. Ook zijn meerdere mensen aangeschreven die over de schreef zijn gegaan.

In januari 2015 is het CVW begonnen met sociale media, om hun volgers snel te kunnen informeren. De laatste tijd werd het platform echter steeds vaker gebruikt voor beledigende uitingen en bedreigingen.

Rouwig

Het CVW is niet rouwig om het stoppen met social media. "We kunnen mensen ook op andere manieren bereiken, bijvoorbeeld via de website of via de telefoon. We vinden het vooral belangrijk dat we geen platform meer bieden aan dit soort beledigende uitingen."