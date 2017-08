Omwonenden brand casino Groningen dinsdag naar huis

Dit maakt burgemeester Peter den Oudsten tijdens een persconferentie bekend.

Maandag hebben nog twintig omwonenden de nacht elders doorgebracht. Wel mochten ze, onder politiebegeleiding, spullen zoals medicijnen uit hun huizen halen.

Het onderzoek naar het ontstaan van de brand, dat maandag van start ging, is gestaakt omdat het pand te gevaarlijk is om te betreden. Volgens de politie is de oorzaak technisch falen en is er geen reden voor verder onderzoek.

Sloop

Het pand zal zo snel mogelijk gecontroleerd worden gesloopt. De eigenaar van het pand moet daarvoor een plan maken. De brandweer hoopt dan nog aanwijzingen te vinden over de oorzaak van de brand en hoe het vuur zich zo snel heeft kunnen verspreiden. Ook wordt dan pas duidelijk of eventuele videobeelden bewaard zijn gebleven.

Het casino kan geen uitspraken doen over hoeveel geld er mogelijk nog in de kluizen ligt en of dit ook verzekerd is. ''We gaan er vanuit dat al het speelgeld is gesmolten", zegt de woordvoerder. ''Ook het geld in de automaten zal wel opgebrand zijn." Tijdens de sloop moet duidelijk worden hoe de kluizen er aan toe zijn.

Asbest

Dinsdagochtend liet de gemeente Groningen weten dat asbest was vrijgekomen bij de casinobrand, maar dat het gevaar voor de gezondheid 'verwaarloosbaar' was. Het merendeel is met het bluswater weggespoeld. waardoor het aantal asbestdeeltjes in de lucht minimaal is.

De communicatie had volgens de gemeente wel beter gekund. "We hebben gisteren en vandaag geprobeerd dat recht te zetten", laat Den Oudsten tijdens de persconferentie weten.

Brand

De brand in het Holland Casino werd zondagochtend rond 7.00 uur ontdekt. Een hotel en enkele studentenwoningen werden ontruimd. Eén persoon werd onwel door de rook. Hij kon ter plaatse worden behandeld.

Een deel van de medewerkers van Holland Casino kan, tot een vervangend pand in de stad gevonden is, in het casino in Leeuwarden aan de slag.