Groningen viert maandag 'Bommen Berend'

De feestelijke dag is begonnen na het klokkenluiden met ’t Peerdespul op de Vismarkt. Later zijn er voorstellingen van het Bommen Berend Muziektheater in het Der Aa Theater.

Vanaf 10.00 tot 17.00 uur is op het bordes van het stadhuis een mini-expositie te zien over het Groningens Ontzet. Ook is het bordes het startpunt voor de ontdekkingstocht 'Het Verhaal van Groningens Ontzet'.

Om 11.30 uur verzorgde Freek de Jonge de jaarlijks terugkerende 28 augustus-rede in het Academiegebouw aan het Broerplein.

Drafbaan

Op de drafbaan in het Stadspark vindt tot half zes het traditionele Concours Hippique plaats. Precies 160 jaar geleden werd het eerste concours hippique in Groningen georganiseerd, waarbij dressuur, tuigpaarden, springwedstrijden en shownummers te zien zijn. Daarmee is dit het oudste hippische evenement van Nederland.

Op de Vismarkt en aan het Kleine der Aa is er veel te doen voor de jeugd. Er zijn drones, tesla’s en iTurnIT waarbij kinderen leren programmeren en ze 3D-bril op kunnen zetten. Vanaf 13.00 uur is er op het Hoge der Aa een drakenbootrace.

In de avond is er bij Weeva de Groote Maaltijd. Vervolgens kunnen de Groningers op de Vismarkt lusiteren naar een gratis Taptoe met muziekkorpsen uit het hele land.

Vuurwerk

Tussen 22.30 en 23.00 uur wordt zoals ieder jaar het Groningens Ontzet afgesloten met een vuurwerkshow in de Zuiderhaven.

Alle activiteiten, op de kermis na, zijn gratis toegankelijk.