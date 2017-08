Eerste bewoners naar huis na grote brand casino Groningen

Het gaat om een paar straten en om bewoners van negen woonboten. Andere bewoners moeten nog wachten op het bouwkundige advies voor ze terug kunnen.

Bij de opvang aan de Kreupelstraat hebben zich honderd mensen gemeld. Mensen kunnen het beste hun ramen en deuren dicht houden omdat er nog steeds rook- en stankoverlast is.

Wie zijn auto geparkeerd heeft in de parkeergarage van het casino kan die zondag nog niet ophalen. Wanneer de parkeergarage vrijgegeven wordt, is onbekend, meldt de Veiligheidsregio Groningen.

Gasten van het City Hotel mochten eerder al terugkeren om hun bagage op te halen, maar mogen daar de nacht niet doorbrengen. Voor wie dat wil, wordt naar een alternatieve overnachtingsplek gezocht.

Ontruimd

De brand in het Holland Casino werd zondagochtend rond 7.00 uur ontdekt. Een hotel en enkele studentenwoningen werden ontruimd. Sommige geëvacueerde omwonenden klaagden dat ze weinig of geen tijd hebben gekregen om hun spullen te pakken.

Burgemeester Peter den Oudsten zei voor RTV Noord dat het gebouw als verloren moet worden beschouwd. Een persoon is onwel geworden door de rook; deze kon door ambulancepersoneel ter plaatse worden behandeld. Bij de brandbestrijding waren ongeveer 150 brandweermensen en veel ondersteunende diensten actief.

De meeste winkels in de binnenstad die normaal gesproken open zijn op zondag waren dat deze dag ook, net als de restaurants in het centrum.

NL-Alert

Tweemaal, rond 7.30 en om 11.10 uur, is een NL Alert verstuurd om Groningers te wijzen op de gevaren: blijf uit de rook, zet ventilatie uit en hou ramen en deuren gesloten. De stankoverlast kan nog enkele uren aanhouden.

Vanwege de grote brand is er een speciaal publieksinformatienummer geopend. Mensen kunnen op het nummer 050-3114450 terecht met vragen over de brand en wat dit voor hen betekent.

Oorzaak

De oorzaak van de brand is onbekend en om geen sporen te wissen vanwege het politieonderzoek wordt de omgeving voorlopig nog niet vrijgegeven. Dat zei Den Oudsten zondag tijdens een persconferentie.

"We zijn opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat de brand niet is overgeslagen naar omliggende gebouwen in deze antieke oude binnenstad."

In de parkeergarage staan enkele tientallen auto's. De garage is zwartgeblakerd en er hebben ongetwijfeld ook auto's in brand gestaan, zo bleek tijdens de bijeenkomst.

Volgens voorzitter Erwin van Lambaart van Holland Casino is onduidelijk of er nog geld ligt in het gebouw, bijvoorbeeld in kluizen. "Ik heb geen idee of het de hitte heeft kunnen weerstaan." Het casino in Groningen bestaat bijna dertig jaar. Van Lambaart hoopt snel op zoek te gaan naar andere tijdelijke of definitieve huisvesting in de stad.