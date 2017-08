Dit was het nieuws van afgelopen week in Groningen

Mogelijk toch geen RUG-campus in China

De plannen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om in de Chinese stad Yantai een campus te beginnen zijn in gevaar. Een meerderheid van de Universiteitsraad gaat tegen de plannen stemmen.

Zowel de studentenfractie van Lijst Calimero als de Personeelsfractie hebben donderdag bekendgemaakt dat ze tegen de Chinese plannen gaan stemmen.

Aangiftes fietsendiefstallen Groningen fors gedaald

De politie in Groningen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar fors minder aangiftes van fietsendiefstal binnengekregen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van 2016 werden nog 85,5 aangiftes per tienduizend Groningers gedaan, dit jaar gaat het om 59,2 per tienduizend inwoners van de stad.

Groningen in top-5 van 'moordsteden'

De stad Groningen staat op de vijfde plaats in de top-10 van 'moordsteden' van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2016 waren er per 100.000 inwoners 1,2 doden door geweld.

Minder Groningers met een WW-uitkering

Het aantal inwoners van Groningen met een WW-uitkering is in juli verder gedaald, doordat het economische herstel aanhoudt. Het aantal uitkeringen nam met 457 af naar 13.213 in totaal.

Het aantal WW-uitkeringen is ook ruim 15 procent lager dan een jaar eerder.

Brandweer Groningen rukt 1739 keer uit in 2016

De brandweer in de stad Groningen is vorig jaar 1739 keer uitgerukt voor een incident. Daarbij ging het 1100 keer om een brand. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Brandweer Groningen.

Het aantal keer dat de brandweermannen zijn uitgerukt in 2016, is iets minder dan een jaar daarvoor, toen de brandweer 1745 keer in de stad werd ingezet.