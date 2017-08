Preview Groninger Museumnacht op Noorderzon

In de Horatiotent op Noorderzon is een doorsnede te zien van unieke items uit de verschillende deelnemende musea. Het geheel wordt aangekleed met optredens van lokale bands.

Onder meer het allereerste elektrische wagentje is te zien. Dit werd al in 1834 ontwikkeld door de Groninger Sibrand Stratingh en het is nog steeds in het bezit van het Universiteitsmuseum.

Naast het elektrische karretje van Stratingh tonen ook de andere musea enkele actuele en traditionele museumstukken. Zo zijn er originele koffieblikken zien uit de tentoonstelling 'Koffie, vers(ch) gebrand!' van het Noordelijk Scheepvaartmuseum en toont het Groninger Museum een video-installatie van beeldend kunstenaar en filmmaker Gabriel Lester (1972) uit de solotentoonstelling 'The Return of Lester’s Loops'.

Het GRID Grafisch Museum presenteert een schaalmodel van een drukpers met lettermateriaal, rollers, inktbussen en posters en het Nederlands Stripmuseum toont speciaal ontwikkelde strips voor de Groninger Museumnacht van het internetfenomeen Kakhiel.

Muzikale omlijsting

Het pop-up museum wordt muzikaal omlijst door optredens van lokale bands en acts die ook tijdens de Groninger Museumnacht te zien zijn.

Het gratis toegankelijke pop-up museum is te vinden in de Horatiotent en is van 13.00 uur tot 18.00 uur uur geopend.