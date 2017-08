'Medewerker Nike Store filmde vrouwen in pashokje'

De 27-jarige man uit Assen werd volgens RTV Noord op heterdaad betrapt door een vrouw die hij eerder had geholpen bij het uitzoeken van kleding. Toen zij deze paste, zag de vrouw een telefoon onder de deur van het pashokje verschijnen.

De vrouw gooide daarop de deur open en sprak de medewerker aan op zijn gedrag. De man claimde in eerste instantie dat hij enkel zijn veter aan het strikken was en dat zijn telefoon toevallig in de richting van de vrouw wees.

Later gaf hij toch toe dat hij beelden had gemaakt. Tegen de rechter zei hij dat hij uit een impuls had gehandeld.

Naast de werkstraf moet de Assenaar de twee vrouwen die hij filmde ieder een schadevergoeding van 500 euro betalen.