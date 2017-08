Nederlandse voetbalsters naar Groningen in WK-kwalificatie

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ontvangt Noorwegen op vrijdag 24 oktober in het stadion van FC Groningen, dat plaats biedt aan ruim 22.500 toeschouwers. De vrouwenploeg schreef onlangs historie door in eigen land de Europese titel te veroveren.

De Europese kampioen speelt voor de aftrap van de WK-kwalificatie eerst een oefeninterland tegen Denemarken. Die herhaling van de EK-finale is op vrijdag 15 september in de Deense stad Horsens. Ruim een maand later volgt het duel met Noorwegen in Groningen. Oranje opende het EK vorige maand met winst op de Noorse vrouwen (1-0).

De ploeg van Wiegman treft in de kwalificatiereeks ook Ierland, Slowakije en Noord-Ierland. Het WK vindt in de zomer van 2019 plaats in Frankrijk.