Aangiftes fietsendiefstallen Groningen fors gedaald

In het eerste kwartaal van 2016 werden nog 85,5 aangiftes per tienduizend Groningers gedaan, dit jaar gaat het om 59,2 per tienduizend inwoners van de stad. Dit blijkt uit door dataplatform Localfocus geanalyseerde politiecijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminalieit (stAVc).

Dankzij de daling neemt studentenstad Delft het stokje over van Groningen, waar de afgelopen jaren steevast de meeste fietsen werden gestolen. In de Zuid-Hollandse gemeente werden dit jaar 81 aangiftes per tienduizend inwoners gedaan.

Het aantal aangiftes in de stad liggen nog altijd wel hoger dan het landelijk gemiddelde va 23,7 aangiftes per tienduizend Nederlanders.