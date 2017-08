Drukke start Noorderzon Groningen

Vele duizenden mensen slenterden door het Noorderplantsoen om er te genieten van de sfeer, van exotische hapjes en van het culturele programma.

Het festival is een combinatie van een internationaal kunstenfestival met hedendaagse podiumkunsten uit alle delen van de wereld, in het vrij toegankelijk plantsoen. Het is een jaarlijks elfdaags festival voor zo’n 135.000 bezoekers uit Groningen, de rest van het land en de rest van de wereld. De organisatie verwacht 50.000 kaartjes te kunnen verkopen.

Er zijn voorstellingen bij kleine theatertjes in het Plantsoen, maar ook in andere zalen, zoals het Grand Theatre of de Lutherse kerk. Noorderzon gaat door tot en met 27 augustus.