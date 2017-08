In 2016 waren er per 100.000 inwoners 1,2 doden door geweld.

Groningen moet het in de lijst in ieder geval afleggen tegen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Die steden vormen de top-3. In Amsterdam zijn er twee keer zoveel gevallen van moord of doodslag.

In bijna de helft van de gevallen van moord of doodslag wordt een vuurwapen gebruikt. Bij een kwart sterft iemand door een mes of steekwapen. ​