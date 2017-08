FC Groningen met vier debutanten tegen SC Heerenveen

Op de voorlaatste training van deze week werd onder meer een grote partij gespeeld waarin Te Wierik, Warmerdam, Doan en Veldwijk.Het ligt in de lijn der verwachting dat zij ook zondagmiddag om 16.45 uur aan de aftrap zullen staan. De twee andere nieuwelingen, Todd Kane en Kevin Begois, zullen waarschijnlijk op de bank beginnen.



FC Groningen-coach Ernest Faber staat naar eigen zeggen te trappelen om te beginnen aan het 'echte werk'. "Het is een lange voorbereiding geweest. Ik ben blij dat we zondag kunnen beginnen. Iedereen is er aan toe. In vergelijking met vorig seizoen zijn we volgens mij ook een stap verder in deze fase."



"Fysiek is er niet veel verschil", aldus de trainer op de website van zijn club. "Maar in speelwijze en 'het met elkaar bezig zijn' lopen we voor. De afspraken zijn allemaal duidelijk en het gaat er nu om of we het met z’n allen ook naleven.

Derby van het Noorden

In de eerste competitieronde komt met sc Heerenveen meteen een directe concurrent op bezoek. "We kunnen de druk goed gebruiken om te presteren. Het is nodig om een bepaalde scherpte te krijgen. We zullen met onze snelheid en creativiteit voorin het verschil moeten maken, terwijl de ploeg verder goed georganiseerd moet staan."

Minuut stilte

FC Groningen speelt zondagmiddag met rouwbanden en de wedstrijd wordt voorafgegaan door een minuut stilte in verband met het overlijden van oud-medewerker Jan Vijfschaft, die afgelopen dinsdag op 66-jarige leeftijd overleed.

Vijfschaft was 18 jaar in dienst van de Trots van het Noorden, onder meer als beheerder van het jeugdinternaat en als materiaalman.