KEI-week zet zich opnieuw in voor Voedselbank Groningen

De KEI-week, de oudste en grootste introductieweek voor studenten in Nederland, duurt dit jaar van 14 tot en met 18 augustus.



Gedurende die dagen zullen er tal van acties plaatsvinden om geld of voedsel in te zamelen. Zo zal de Voedselbank een stand hebben op de KEI-Informatiemarkt, deelnemen aan de KEI-parade en aanwezig zijn bij cultuurevenement More to Explore.



Op de dinsdag van de KEI-week, de dag die traditiegetrouw in het teken staat van de band tussen Stadjers en studenten, zal voedsel worden ingezameld bij meerdere supermarkten in de stad.



Ook tijdens het Open Air Festival op donderdag 17 augustus in het Stadspark zal geld en voedsel worden ingezameld voor de Voedselbank.

KEI-week 2016

Vorig jaar werd tijdens de KEI-week een bedrag van 2621 euro ingezameld voor de Voedselbank.



"Met deze acties gaan we er hopelijk voor zorgen dat we dit jaar nog meer geld en voedsel zullen inzamelen voor de Voedselbank", aldus KEI-bestuursvoorzitter Daan Brouwers.