TBS-patiënt Van Mesdagkliniek gewond na aanval van medebewoner

De bewoner is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht en onderzocht. "Daar bleek dat hij waarschijnlijk geen blijvend letsel gaat overhouden aan de fysieke aanval", vertelt een woordvoerder van de kliniek aan NU.nl.

De tbs-kliniek heeft bij de politie aangifte gedaan van de aanval. Daarnaast hebben ze ook een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident en verzorgen ze nazorg voor de betrokken medewerkers en patiënten. "Voor nu kost het even tijd om het onderzoek goed te verrichten. Daarna willen we kijken of we nog andere maatregelen moeten nemen", vertelt de woordvoerder.

In het FPC Dr. S. van Mesdag zitten zo'n 260 mannelijke tbs-patiënten. Ernstige incidenten tussen bewoners vinden gewoonlijk ongeveer twee tot drie keer per jaar plaats in de kliniek. "Dat aantal is vrij stabiel."